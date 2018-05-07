حقيقة استغناء الأهلي عن "ربيعة"

أكد مصدر داخل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أنه لا توجد نية للتفريط عن رامي ربيعة بسبب الإصابة المستمرة التي تعرض لها، مؤكدًا أن الإدارة لن تستغنى عنه ولكن سيتم تأجيل قيده للاستفادة بلاعب آخر مكانه.

وأشار المصدر إلى أن ربيعة لم يشارك في التدريبات لذلك لا يعاني من قطع في الضامة، مشيرًا إلى أن اللاعب يعاني من التهاب في الإصابة التى تعافى منها، كما يحتاج لفترة من أجل العودة للتدريبات مرة أخرى.

ويسافر ربيعة خلال الساعات المقبلة إلى ألمانيا من أجل تحديد مدة غيابه، فقد بات خارج حسابات الأهلي لمدة 6 شهور، ومن المقرر قيده في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حين ينتهي من فترة العلاج الطبيعي.