البورصات الأوروبية ترتفع بدعم من مكاسب لقطاع السيارات وسط آمال بتعليق رسوم أمريكية

صعدت الأسهم الأوروبية يوم الخميس مدعومة بمكاسب لقطاع السيارات وسط آمال بتخفيف لهجة التهديدات التجارية الأمريكية، رغم أن التعاملات اتسمت بالحذر قبيل موعد حددته الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على بضائع صينية.





وأنهى المؤشر ستوكس 600 جلسة التداول مرتفعا 0.4 بالمئة مواصلا الصعود لثالث جلسة على التوالي. ودفعت مكاسب لأسهم مصنعي السيارات المؤشر داكس الألماني المثقل بشركات التصدير للارتفاع 1.2 بالمئة.





وانحصرت الأسهم الأوروبية في نطاق ضيق هذا الأسبوع ترقبا لفرض رسوم جمركية أمريكية على واردات من الصين بقيمة 34 مليار دولار بدءا من يوم الجمعة.





وحققت القطاعات الأكثر تضررا من الشكوك التي تحيط بالنزاع التجاري بعض التقدم في جلسة الخميس. وصعد مؤشر قطاع السيارات 3.4 بالمئة في حين ارتفع مؤشر الموارد الأساسية 1.4 بالمئة.





وجاءت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية بي.إم.دبليو ودايملر وبورش وفولكسفاجن بين أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس الأوروبي بعد تقرير عن عرض أمريكي لتعليق التهديدات لفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.





ويواجه قطاع السيارات صعوبة في 2018 وما زال مؤشره منخفضا 7.8 بالمئة عن مستواه في بداية العام، وهو ما يضعه بين أسوأ القطاعات أداء في أوروبا.