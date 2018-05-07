برلمانية: الإتجار في المخدرات المصطنعة لا يُعاقب عليه القانون

قالت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن المخدرات تؤدي إلى إنتشار الكثير من الأمراض إبتداءً من السيلان إلى الإيدز، لافتة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة في عهد وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار عن مواد المخدرات الحديثة المنتشرة بين الشباب مثل الإستروكس.



وأضافت "ثابت"، خلال حوارها مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن الإتجار في المخدرات المصطنعة لا يعاقب عليه القانون لأنها غير مدرجة في المواد المخدرة، لذلك اقترحت مشروع قانون لحبس أي شخص يتاجر في أي مادة تؤدي إلى الإختلال العقلي.

