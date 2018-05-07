الأعلى للإعلام: الغرامة والوقف جزاء المخالف لقرار حظر النشر في قضية 57357



قال حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن النائب العام هو صاحب الاختصاص في حظر النشر بأي قضية كانت، وحتى قضية فساد مستشفى سرطان الأطفال 57357، مؤكدًا أن المجلس أصدر قرار وقف النشر في القضية رغبة منه في حفظ سرية التحقيقات التي تُجريها اللجنة الوزارية المُشكلة بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي.





وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن جزاءات المخالفين لهذا الحظر تتنوع ما بين الغرامات والإيقاف الدائم والمؤقت، حيث تصل الغرامات أحيانًا إلى أكثر من 250 ألف جنيه.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارًا بوقف النشر في قضية فساد مستشفى سرطان الأطفاغل 57357، وذلك لحين انتهاء اللجنة الوزارية المُشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي من تحقيقاتها في الأمر.