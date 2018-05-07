"Carlex Design" تجري تعديلات فاخرة على مرسيدس X Class
الخميس 05/يوليه/2018 - 07:34 م
كشفت شركة التعديل الشهيرة Carlex Design عن إبداع جديد لها كانت مرسيدس X-Class نجمته.
على الرغم من مرسيدس قد بذلت أفل ما لديها لتخرج X-Class بفخامة أي مرسيدس أخرى إلا أن Carlex Design وجدت حيزاً لرفع الفخامة إلى مستوى أعلى يمكن أن نقول أنه مستلهم من سيارات مرسيدس مايباخ. وقد أضافت شركة التعديل إلى خارجية X-Class الكربون فايبر المطلي بلون الهيكل وأضافت جنوط كبيرة مستهلمة مباشرة من مايباخ وطلاء داكن للنصف العلوي من السيارة وجوانب مرتفعة للصندوق الخلفي تتصل بجناح علوي جريء، وصلت اللمسات إلى الصندوق نفسه فحصل على أرضية من الخشب الطبيعي.
التصميم الداخلي كان محور اهتمام Carlex Design التي تشتهر بتصاميمها الداخلية الفاخرة والفريدة. حيث حصلت X-Class على مقاعد ذات ظهر مرتفع مكسوة بجلود النابا الفاخرة بتطريزات خاصة, ويتمازج اللونان الأبيض والبني بسلاسة القهوة الغنية وبالطبع يمكن طلب ألوان أخرى بحسب رغبة العملاء.
سيبدأ سعر السيارة الخاصة التي تصفها Carlex Design بـ مرسيدس X-Class لليخوت” من 622,000 ألف ريال، أي أنها أغلى من السيارة الأساسية بثلاثة أضعاف تقريباً، والتي لن تكون عائقاً للراغبين بالحصول على X-Class مايباخ التي لن توفرها مرسيدس أبداً بقدر ما ستكون الحجوزات المسبقة للسيارة عائقاً لهم.
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