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وحشونا حبايبنا أحدث "دويتو" لـ مجد القاسم (صور)

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:35 م
وحشونا حبايبنا أحدث دويتو لـ مجد القاسم (صور)
مجد القاسم
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عبدالحافظ حمدي
 
انتهى المطرب السوري مجد القاسم، من تصوير أحدث أعماله الفنيه بعنوان "وحشونا حبايبنا" من كلمات وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيري ويشاركه الغناء المطرب الصاعد مروان مراد.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات مجد القاسم، كان "نكتة بايخة" وتم طرحه في بداية العام الحالي مع شركة مزيكا، وتعاون من خلاله مع الشاعر صلاح عطية في ثلاثة أغاني (نكته بايخة، ويارايق، وزي النهاردة).

كليب "وحشونا حبايبنا" سيعرض خلال أيام على جميع القنوات الفضائية والكليب من إخراج ميدو بارون.

وحشونا حبايبنا أحدث "دويتو" لـ مجد القاسم (صور)
وحشونا حبايبنا أحدث "دويتو" لـ مجد القاسم (صور)
وحشونا حبايبنا أحدث "دويتو" لـ مجد القاسم (صور)
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