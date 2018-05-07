مدير وحدة الإدمان بالعباسية: الفترة المقبلة ستشهد السماح بتعاطي الحشيش في بعض الدول القريبة

قال الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحدة إدمان مستشفى العباسية، إن عدد المتوفين حول العالم بسبب المخدرات يتجاوز الـ400 ألف حالة، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تقلص المخدرات الطبيعية مثل الأفيون، لذلك تم التغلب على ذلك بالعمل على اصطناع مواد مخدرة جديدة مثل الاستروكس.





وأضاف "حماد"، خلال حواره ببرنامج "أمنية مصرية"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن المخدرات هي مشكلة عالمية وتعدت مشكلة الحدود، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد قيام بعض الدول القريبة من مصر بتشريع تعاطي الحشيش، وهذا سيسبب مشكلة كبيرة.



