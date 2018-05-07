الاحتلال يمنع دخول وفود أوروبية متضامنة ضد هدم قرية فلسطينية

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم دبلوماسيون أوروبيون قاموا بزيارة تضامنية لقرية خان الأحمر بالضفة الغربية، التى تسعى قوات الاحتلال لهدمها بزعم عدم ترخيص منازلها، لبناء وحدات استيطانية جديدة.





ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أنّ دبلوماسيون من بلجيكا وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبى سعوا لزيارة المدرسة فى قرية خان الأحمر البدوية، ليعودوا إلى مدخل القرية.

وقالت شرطة الاحتلال فى الموقع، إنّ المنطقة تم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

وأكدّ مكتب الوفد الأيرلندى فى الضفة الغربية عبر الصفحة الرسمية على موقع تويتر، اعتراضهم من قبل قوات الأمن.





وقال القنصل العام الفرنسى فى القدس المحتلة، بيير كوتشارد، "أردنا أن نظهر تضامننا مع هذه القرية المهددة بالدمار، لأسباب إنسانية ولأنها قضية رئيسية فى القانون الدولى".

كما أضاف أنّ هدم القرية التى تضم 173 شخصًا فى الضفة الغربية سيشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف، الذى يحدد التزامات المحتل تجاه الأشخاص الخاضعين لسيطرته.