لوحة "Gboard" تختبر الردود الذكية في فيسبوك وواتساب وأكثر!

عمدت جوجل على إلقاء ميزة الردود الذكية في كل تطبيق أو في كل مكان قادر على قبولها، من Android Messages إلى Gmail، بل أن الأمر شَمِلَ أيضًا تطبيق مُستقل يُقدّم استجابة للاختصارات وبطريقة ذكيّة، والآن تقوم لوحة الشركة والمعروفة باسم Gboard على اختبار نفس الميزة إلى تطبيقات عدّة بما في ذلك فيسبوك وواتساب.





من جهته تم رصد هذه الإضافة خلال الأسبوع الماضي، واتسعت هذه الأيام، كما وتعمل بطريقة مختلفة عن حلول الإشعارات التي طورتها قوقل سابقًا، حيث ستظهر الردود الذكية عبر Gboard في “شريط الاقتراحات” التلقائي أعلى لوحة المفاتيح نفسها مباشرةً.



