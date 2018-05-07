رونالدو يجني على هيجواين مرتين

اقترب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني من الرحيل، إلي نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن رونالدو قد يدفع إدارة يوفنتوس للتضحية بهجواين من الفريق، حال التعاقد الرسمي مع الدون البرتغالي.





واشارت الصحيفة، إلي أن رونالدو تسبب في رحيل هيجواين عن ريال مدريد في الفترة الماضية، بعدما رحب باللعب بجوار كريم بنزيمة على حساب هيجواين.





ويبدو أن الأمر يعيد نفسه بين الثنائي من جديد، فتعاقد اليوفي مع رونالدو، قد يدفع الإدارة لبيع هيجواين لتمويل الصفقة ولتخفيف الرواتب السنوية علماً بأن هيجواين يتقاضي راتب سنوي ضخم داخل السيدة العجوز.