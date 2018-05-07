السناوي: وقف النشر في قضية 57357 "انتكاسة".. ويطالب "الأعلى للإعلام" بدراسة قراراه



قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن سلطة المجلس هي الرقابة وليس إصدار قرارات بحظر النشر في أي قضية كانت، مؤكدًا أن هذا القرار يطرح العديد من التساؤلات والشكوك التي ليس لها لزوم على الإطلاق.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن من فجر القضية لديه مستندات تثبت صحة ما قام بنشره، وهو ما يستدعي التحقيق الفوري وليس حظر النشر، خاصة وأن الرأي العام له حق في معرفة الحقيقة والرد على كافة تساؤلاته، مؤكدًا أن القرار يُلقي بظلال كثيفة ويطرح الشكوك، خاصة وأنه قد يتبادر أسئلة وراء هذا القرار للمجلس ونظام الحكم.



ووصف "السناوي" هذا القرار بـ"الانتكاسة"، مطالبًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدراسته وتصحيحه، متابعًا: التحقيق الاستقصائي ليس جريمة، والصحافة ليست جريمة، والنشر ليس جريمة، وإلا نُلغي مهنة الصحافة من الأساس، إذا كان هناك خطأ في النشر تُحاسب المؤسسة، ويتم إحالة الصحفي نقابته المختصة، ويتم نشر الرد، وليس أن يتم حظر النشر في الأمر من الأساس.