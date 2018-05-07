ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السناوي: وقف النشر في قضية 57357 "انتكاسة".. ويطالب "الأعلى للإعلام" بدراسة قراراه

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:30 م
السناوي: وقف النشر في قضية 57357 انتكاسة.. ويطالب الأعلى للإعلام بدراسة قراراه
الكاتب الصحفي عبدالله السناوي
طباعة
ميسون أبو الحسن
 

 
قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن سلطة المجلس هي الرقابة وليس إصدار قرارات بحظر النشر في أي قضية كانت، مؤكدًا أن هذا القرار يطرح العديد من التساؤلات والشكوك التي ليس لها لزوم على الإطلاق.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن من فجر القضية لديه مستندات تثبت صحة ما قام بنشره، وهو ما يستدعي التحقيق الفوري وليس حظر النشر، خاصة وأن الرأي العام له حق في معرفة الحقيقة والرد على كافة تساؤلاته، مؤكدًا أن القرار يُلقي بظلال كثيفة ويطرح الشكوك، خاصة وأنه قد يتبادر أسئلة وراء هذا القرار للمجلس ونظام الحكم.


ووصف "السناوي" هذا القرار بـ"الانتكاسة"، مطالبًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدراسته وتصحيحه، متابعًا: التحقيق الاستقصائي ليس جريمة، والصحافة ليست جريمة، والنشر ليس جريمة، وإلا نُلغي مهنة الصحافة من الأساس، إذا كان هناك خطأ في النشر تُحاسب المؤسسة، ويتم إحالة الصحفي نقابته المختصة، ويتم نشر الرد، وليس أن يتم حظر النشر في الأمر من الأساس.

 

المزيد عن: وقف النشر في قضية 57357 قضية فساد 57357 فساد مستشفى سرطان الأطفال عبدالله السناوي الفجر الأعلى للإعلام أخبار مصر أخبار الفجر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 7:50:13 PM