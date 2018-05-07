خبير استراتيجي: تطوير القوات المسلحة جعل أمريكا تصرخ

قال العميد سمير راغب، المحلل السياسي، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس السيسي قام بتطوير القوات المسلحة في مختلف فروعها مما أغضب الولايات المتحدة وجعلها تصرخ: "كفي شراء أسلحة".





وأضاف" راغب"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج " حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد"، أن الولايات المتحدة تريد مصر معتمدة على المعونة الأمريكية، منوها أن أموال الدولة تصرف في إصلاح الاقتصاد والبنية الأساسية وشراء الأسلحة.



