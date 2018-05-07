"فسخ عقد الرعاية" آخرهم.. 3 أزمات حاصرت النادي الأهلي
الخميس 05/يوليه/2018 - 07:25 م
إسلام شعراوي
في الآونة الأخيرة يشهد النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب العديد من الأزمات والعقبات بداية من انسحاب تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري مرورًا بانسحاب شركة صلة تنسحب من رعاية الأهلي.
"صلة" تنسحب من رعاية الأهلي
أرسلت شركة صلة السعودية خطابًا رسميًا للنادي الأهلي، يفيد بالانسحاب من رعاية الأحمر، بعد قرار الأخير برفض مبادرة التصالح مع وزير الرياضة السعودي تركي آل الشيخ.
واشتعلت أزمة خلال الفترة الأخيرة، بين تركي آل الشيخ والنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعدما أصدر الأول العديد من البيانات ضد المارد الأحمر.
وكانت شركة صلة السعودية قد حصلت علي عقد رعاية النادي الأهلي مقابل 500 مليون جنيه مصري لمدة 4 سنوات.
الأهلي يوافق على بيع وليد أزارو
ووافقت لجنة الكرة بالنادي الأهلي على بيع مهاجم الفريق وليد ازارو، وذلك بعدما أبدى المغربي موافقته على الرحيل، بالإضافة إلى عدم اعتراض المدير الفني كارتيرون واستعرضت لجنة الكرة العرض المالي المقدم من نادي "هيبي فورتشن"، الذي جاء فيه شراء اللاعب بـ8 ملايين يورو في البداية، ثم قام برفع العرض المالي إلى 9.5 مليون يورو، وانتهت اللجنة أن بيع اللاعب لن يقل عن 10 ملايين يورو، وأرسلت إدارة النادي خطابًا إلى النادي الصيني، تخطره فيه بأن الحصول على خدمات اللاعب، وليد أزارو، سيكون بمقابل مالي 10 ملايين يورو.
وبعد ذلك تلقي محمد فضل، مدير التعاقدات بالأهلي، اتصالًا هاتفيًا من مسؤلي النادي الصيني، جاء فيه رغبتهم في شراء "وليد أزارو" مقابل 8 ملايين يورو فقط ولكن تمسكت اللجنة بقرارها السابق وحصول الأهلي على مبلغ 10 ملايين يورو، نظير بيع اللاعب.
تركي آل الشيخ ينسحب من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري
وفي مايو الماضي، أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، اعتذاره عن عدم الاستمرار كرئيس شرفي للنادي الأهلي المصري.
وقال آل الشيخ في بيان رسمي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم أجد نفسي مضطرًا أن أعتذر عن رئاستي الشرفية للنادي الأهلي، داعيًا المولى عز وجل أن يوفّق هذا النادي العريق لإسعاد جمهوره العظيم" وأضاف البيان أن “على مدار شهور مضت شرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وعلى مدار سنوات مضت كان النادي الأهلي ومازال وسيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائمًا في وجداني”.
وأكمل: "كنت حريصًا على أن تكون مصلحة هذا النادي العريق وجمهوره هي من أهم أولوياتي وكنت أتابع كل همومه وطموحاته بقلبي وعقلي" إلا أن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي، ويتم دائمًا تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبة لي، وهو أمر أحزنني كثيرًا ومع ذلك لم أتأخر عن النادي الأهلي رغم كل شيء وتابع :"إلا أنني اليوم أجد نفسي مضطرًا أن أعتذر عن رئاستي الشرفية للنادي الأهلي، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق هذا النادي العريق لإسعاد جمهوره العظيم".