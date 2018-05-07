"فسخ عقد الرعاية" آخرهم.. ‏3 أزمات حاصرت النادي الأهلي

في الآونة الأخيرة يشهد النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ‏العديد من الأزمات والعقبات بداية من انسحاب ‏تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري مرورًا ‏بانسحاب شركة صلة تنسحب من رعاية الأهلي.‏





‏"صلة" تنسحب من رعاية الأهلي

أرسلت شركة صلة السعودية خطابًا رسميًا للنادي الأهلي، يفيد ‏بالانسحاب من رعاية الأحمر، بعد قرار الأخير برفض مبادرة التصالح ‏مع وزير الرياضة السعودي تركي آل الشيخ. ‏





واشتعلت أزمة خلال الفترة الأخيرة، بين تركي آل الشيخ والنادي الأهلي ‏برئاسة محمود الخطيب، بعدما أصدر الأول العديد من البيانات ضد ‏المارد الأحمر.‏





وكانت شركة صلة السعودية قد حصلت علي عقد رعاية النادي الأهلي ‏مقابل 500 مليون جنيه مصري لمدة 4 سنوات. ‏





الأهلي يوافق على بيع وليد أزارو

ووافقت لجنة الكرة بالنادي الأهلي على بيع مهاجم الفريق وليد ازارو، ‏وذلك بعدما أبدى المغربي موافقته على الرحيل، بالإضافة إلى عدم ‏اعتراض المدير الفني كارتيرون واستعرضت لجنة الكرة العرض المالي ‏المقدم من نادي "هيبي فورتشن"، الذي جاء فيه شراء اللاعب بـ8 ملايين ‏يورو في البداية، ثم قام برفع العرض المالي إلى 9.5 مليون يورو، ‏وانتهت اللجنة أن بيع اللاعب لن يقل عن 10 ملايين يورو، وأرسلت ‏إدارة النادي خطابًا إلى النادي الصيني، تخطره فيه بأن الحصول على ‏خدمات اللاعب، وليد أزارو، سيكون بمقابل مالي 10 ملايين يورو.‏





وبعد ذلك تلقي محمد فضل، مدير التعاقدات بالأهلي، اتصالًا هاتفيًا من ‏مسؤلي النادي الصيني، جاء فيه رغبتهم في شراء "وليد أزارو" مقابل 8 ‏ملايين يورو فقط ولكن تمسكت اللجنة بقرارها السابق وحصول الأهلي ‏على مبلغ 10 ملايين يورو، نظير بيع اللاعب.‏





تركي آل الشيخ ينسحب من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري ‏

وفي مايو الماضي، أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة ‏للرياضة في السعودية، اعتذاره عن عدم الاستمرار كرئيس شرفي للنادي ‏الأهلي المصري.‏





وقال آل الشيخ في بيان رسمي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ‏‏"فيسبوك": "اليوم أجد نفسي مضطرًا أن أعتذر عن رئاستي الشرفية ‏للنادي الأهلي، داعيًا المولى عز وجل أن يوفّق هذا النادي العريق لإسعاد ‏جمهوره العظيم" وأضاف البيان أن “على مدار شهور مضت شرفت ‏بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وعلى مدار سنوات مضت كان ‏النادي الأهلي ومازال وسيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ‏ودائمًا في وجداني”.‏





وأكمل: "كنت حريصًا على أن تكون مصلحة هذا النادي العريق وجمهوره ‏هي من أهم أولوياتي وكنت أتابع كل همومه وطموحاته بقلبي وعقلي" إلا ‏أن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي ‏الشديد للنادي الأهلي، ويتم دائمًا تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها ‏بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبة لي، وهو أمر أحزنني كثيرًا ومع ذلك لم ‏أتأخر عن النادي الأهلي رغم كل شيء وتابع :"إلا أنني اليوم أجد نفسي ‏مضطرًا أن أعتذر عن رئاستي الشرفية للنادي الأهلي، داعيًا المولى عز ‏وجل أن يوفق هذا النادي العريق لإسعاد جمهوره العظيم". ‏