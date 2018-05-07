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السبت.. أبطال مسلسل "طايع" ضيوف عمرو الليثي في "بوضوح"

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:25 م
السبت.. أبطال مسلسل طايع ضيوف عمرو الليثي في بوضوح
طايع
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الفجر الفني
 
يستضيف الإعلامى عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامج "بوضوح"، المذاع على فضائية "الحياة"، يوم السبت المقبل، رانيا فريد شوقى والفنان محمد ثروت وسلوى عثمان والنجوم الشباب بمسلسل "طايع".

ومن المقرر أن يدور الحوار عن الأعمال الفنية التي قاموا بها خلال الأيام الماضية وأحب الأعمال إلى قلوبهم، وكواليس مسلسل طايع، وردود أفعال الجمهور عليه، والأعمال التي ينووا تقديمها خلال الأيام المقلة.
السبت.. أبطال مسلسل "طايع" ضيوف عمرو الليثي في "بوضوح"
السبت.. أبطال مسلسل "طايع" ضيوف عمرو الليثي في "بوضوح"
السبت.. أبطال مسلسل "طايع" ضيوف عمرو الليثي في "بوضوح"
السبت.. أبطال مسلسل "طايع" ضيوف عمرو الليثي في "بوضوح"
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