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"السناوي" يطالب النيابة العامة بمباشرة التحقيق في قضية 57357

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:22 م
السناوي يطالب النيابة العامة بمباشرة التحقيق في قضية 57357
الكاتب الصحفي عبدالله السناوي
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ميسون أبو الحسن
 


طالب الكاتب الصحفي عبدالله السناوي بأن يتم إحالة قضية فساد مستشفى سرطان الأطفال 57357 للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، خاصة وأنها الجهة الوحيدة المُخول لها حساب المتجاوز في هذا الأمر، ومن الطبيعي أن تتولى النيابة العامة الأمر، بعد تشكيل وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي للجنة لبحث الأمر، وألا يُعفى أحد من المسائلة إذا ثبت شبهة فساد.


وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن مستشفى سرطان الأطفال صرح من الصروح الطبية، ولكن هذا لا يعفي أحد من المسائلة القانونية، خاصة إذا ثبت وجود شبهة فساد.


وتعجب "السناوي" من أن تكون النسبة المخصصة للمرضى هي 13% فقط من حجم المنح والتبرعات، متابعًا: أي مواطن يتبرع، فهو يتبرع للطفل المريض، وليس من أجل صرف مكافآت باهظة للأطباء والعاملين.

المزيد عن: قضية فساد 57357 فساد مستشفى سرطان الأطفال عبدالله السناوي النيابة العامة الفجر أخبار مصر أخبار الفجر
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