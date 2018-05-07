الزراعة: إلغاء الفحوصات الإضافية على الفراولة سيرفع دخل الفلاح
الخميس 05/يوليه/2018 - 07:23 م
أمنية فوزي
قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة،: "أخذنا إجراءات للحفاظ على المحاصيل الزراعة وهذا ساعد على سرعة قرار الاتحاد الأوروبي بشأن محصول الفراولة".
وأوضح "عبدالدايم"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الخميس، أن الاتحاد الأوروبي قرر إلغاء الفحوصات الإضافية على محصول الفراولة، وأن ذلك سيرفع دخل الفلاح من جميع المحاصيل وليس الفراولة فقط.
وأشار إلى أن الفحوصات الإضافية كانت تعمل على تعطيل الصادرات، وأن هذا يعني زيادة في تصدير الفراولة والمحاصيل الأخرى، وزيادة ثقة في المحاصيل الزراعية المصرية.
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