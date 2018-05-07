جمال شقرة: هناك ميليشيات إليكترونية تحاول تشوية إنجازات السيسي

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن هناك ميليشيات إليكترونية تحاول تشوية إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الميليشيات الإلكترونية المعارضة لثورة 30 يونيو تعمل ليل نهار ويحصلون على أجور مقابل تشويه إنجازات الرئيس.





وأضاف "شقرة"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه ليس عيبا أن تستفيد الدولة من الشباب وتواجه تلك المليشيات بالكتابة وتوضح الحقائق، مشيرا إلى أن قنوات الإخوان تروج الأكاذيب عن الدولة.



