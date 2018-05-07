جمال شقرة: هناك ميليشيات إليكترونية تحاول تشوية إنجازات السيسي
الخميس 05/يوليه/2018 - 07:21 م
داليا الحسين
قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن هناك ميليشيات إليكترونية تحاول تشوية إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الميليشيات الإلكترونية المعارضة لثورة 30 يونيو تعمل ليل نهار ويحصلون على أجور مقابل تشويه إنجازات الرئيس.
وأضاف "شقرة"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه ليس عيبا أن تستفيد الدولة من الشباب وتواجه تلك المليشيات بالكتابة وتوضح الحقائق، مشيرا إلى أن قنوات الإخوان تروج الأكاذيب عن الدولة.
وأكد أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس أنه لابد أن تنظر الحكومة إلى الطبقة المتوسطة التي تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي الضرورية، مؤكدا أن الدولة تعمل بسرعة كبيرة، لتفادي أخطا نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
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