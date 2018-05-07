روسيا تحقق 15 مليار دولار مكاسب سياحية خلال كأس العالم

أكدّت الوكالة الفيدرالية للسياحة الروسية، أنّ معدل الدخل السياحى لروسيا خلال فترة انعقاد مونديال كأس العالم بلغ 15 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز نسبة إيرادات سياحية للدول التى تظّمت كأس العالم من قبل.





وقال مدير الوكالة السياحية الروسية "أوليج سافونوف"، إنّ حجم المكاسب المُقدّرة يبلغ 15 مليار دولار، مضيفاً أن المونديال الأخير فى البرازيل، حقق مكاسب بلغت 14 مليار دولار، وفى ألمانيا 12 مليار، وفى جنوب أفريقيا اقتربت من 7 مليار.