عاجل.. حريق هائل بالقرب من القدس





نشب حريق كبير في مستوطنة بيت مائير بالقرب من مدينة القدس المحتلة، مما أدى إلى إجلاء مستوطنيها بعد تدخل قوات الإطفاء والشرطة الإسرائيليين.وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الخميس، إن حريقًا كبيرًا اندلع في مستوطنة قريبة من مدينة القدس المحتلة، تسمى "بيت مائير"، وتسبب الحريق في إجلاء مستوطنيها بعد تدخل سريع من قوات المطافىء والشرطة الإسرائيليين، ووصول طائرات الإطفاء إلى المستوطنة للمساعدة في إطفاء الحريق.وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، بأن قوات الإطفاء تعمل في الوقت الراهن، على إجلاء المتواجدين في مستوطنة "بيت مائير" القريبة لبيت شيميش، وأن أكثر من 20 طاقمًا و10 طائرات إطفاء أجلت الخط الأول من منازل المستوطنة تخوفًا من انتشار الحريق، على أن يتم نقلهم إلى مستوطنة بيت شيميش، القريبة من مدينة القدس المحتلة والتي تقع في نطاقها المحلي.