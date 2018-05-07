وزيرة التخطيط تكشف حقيقة وجود خطة من الدولة لتقليل عدد الموظفين الحكوميين

نفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، صحة ما يتردد عن وجود خطة من الدولة لتقليل عدد الموظفين الحكوميين.





وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع فضائية "ten" اليوم الخميس، أن الجهاز الإداري يعتمد على الاستثمار في البشر، ولكنه لا يوجد تعيينات جديدة، ونسبة العامل إلى المواطن العادي مرتفعة جدًا، بالمقارنة بالدول المتقدمة.



