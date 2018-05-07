برشلونة يوافق على بيع باولينيو.. وميسي يحدد بديله





تلقى نادي برشلونة عرضًا من إحدى الأندية لضم لاعب الوسط باولينيو، وبدأت الإدارة في التفكير بالأمر بجدية لتركه بعد عام واحد من التوقيع مع البارسا مقابل 40 مليون يورو.





قالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن هناك عرضًا مقدمًا له بقيمة 50 مليون يورو ومن المنتظر أن تتم الموافقة عليه للاستفادة من المقابل المادي في ضم ويليان.





يحتاج الفريق الكتالوني لضم لاعب وسط آخر لتعويض رحيل باولينيو لذلك اقترح ميسي على الإدارة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا خصوصًا أن علاقة اللاعب مع مورينيو غير جيدة في الفترة الأخيرة.



