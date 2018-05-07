ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

برشلونة يوافق على بيع باولينيو.. وميسي يحدد بديله

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:12 م
برشلونة يوافق على بيع باولينيو.. وميسي يحدد بديله
طباعة
مني العوضي
 

تلقى نادي برشلونة عرضًا من إحدى الأندية لضم لاعب الوسط باولينيو، وبدأت الإدارة في التفكير بالأمر بجدية لتركه بعد عام واحد من التوقيع مع البارسا مقابل 40 مليون يورو.

قالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن هناك عرضًا مقدمًا له بقيمة 50 مليون يورو ومن المنتظر أن تتم الموافقة عليه للاستفادة من المقابل المادي في ضم ويليان.

يحتاج الفريق الكتالوني لضم لاعب وسط آخر لتعويض رحيل باولينيو لذلك اقترح ميسي على الإدارة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا خصوصًا أن علاقة اللاعب مع مورينيو غير جيدة في الفترة الأخيرة.

المزيد عن: ميسي برشلونة باولينيو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 7:50:01 PM