حقيقة تغيير القصة المقررة على الصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي المقبل





نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تغيير وزارة التربية والتعليم قصة اللغة العربية والإنجليزية المقرران على الصف الثاني الثانوي إلى قيس وليلي للغة العربية وروميو وجوليت للإنجليزية بدءاً من العام الدراسي الجديد.





وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لم يحدث أي تغيير في قصة اللغة العربية والإنجليزية المقرران على الصف الثاني الثانوي وأنهما كما هما دون أي تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة ولا يجب الانسياق ورائها، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور بعدم الاعتماد على أية بيانات أو أخبار غير رسمية.





وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية.



