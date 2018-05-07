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سعر الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس 5/7/2018

الخميس 05/يوليه/2018 - 06:11 م
سعر الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس 5/7/2018
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار فى بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس، ليسجل في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

كما بقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي كريدي أجريكول والعربي الأفريقي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وخفض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا إلى 17.84 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.94 جنيه.
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