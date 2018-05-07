الشرطة التركية: اعتقال عشرات "الدواعش" بينهم أجانب في إسطنبول





أعلنت الشرطة التركية، عن اعتقال 33 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش المتشدد.





وذكرت الشرطة، أن 28 شخصا من المعتقلين أجانب، وقد تم إلقاء القبض عليهم في مدينة إسطنبول، التي شهدت في الآونة الأخيرة هجمات عدة تبناها تنظيم داعش.





وقالت شرطة إسطنبول، إن معلومات استخباراتية أشارت إلى أن المشتبه فيهم الذين تم اعتقالهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي في المدينة.





وقام مسلح يرتدي لباس بابا نويل بالهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة في 1 يناير 2017، فقتل 39 شخصا وجرح 69 باستخدام رشاش. وتبنى تنظيم داعش الهجوم.





وفي يونيو 2016، شهد مطار أتاتورك في إسطنبول هجوما راح ضحيته 43 شخصا فيما جرح 239 آخرون، وقد أعلن تنظيم داعس مسؤوليته عن الهجوم.



