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بدء اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس

الخميس 05/يوليه/2018 - 06:08 م
بدء اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس
الدكتور ممدوح غراب
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هشام إسماعيل
 
بدأت كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس اختبارات القدرات للالتحاق بالكلية من طلاب الثانوية العامة لهذا العام حتى ٢٣ يوليو الحالى، وذلك تحت رعاية واهتمام من الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، واشراف الدكتور سامى عكر عميد كلية التربية الرياضية.

وأشار الدكتور سامى عكر أن الكلية استقبلت في يومها الأول ١٠٦ طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة لهذا العام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ عبارة عن ٥٤ طالبة و٦٢ طالب، ويشترط أن يكون من طلاب الثانوية العامة لمحافظتى الإسماعيلية، والسويس، مضيفا أن الطالب لكى يلتحق بالاختبارات لابد له اولا أن يدخل على موقع التنسيق الرئيسى وتسجيل رغبته بالالتحاق باختبارات الكلية.

وأوضح عميد الكلية انه عند حضور الطالب لأجراء الاختبارات لابد أن يحضر معه أصل رقم الجلوس وصورة البطاقة الشخصية وعدد ٦ صور شخصية بالإضافة إلى الورقة المطبوعة التى سجل فيها رغبته على موقع التنسيق، كما لابد له أن يحضر بالزى الرياضي.

مشيرًا أن هذا العام تم اضافة اختبار جديد لاختبار القدرات ويعد شرط اساسى لاجتياز الاختبارات وهو اختبار الذكاء والمعلومات عامة فى التخصص "التربية الرياضية".
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