"تقنية تنومة" تبدأ استقبال طلبات القبول.. الأحد المقبل

أعلنت الكلية التقنية بتنومة عن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ، اعتبارًا من الأحد القادم، وحتى تاريخ ١١/٦.





يتم الاستقبال عبر بوابة القبول الموحدة على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages/details/planDetails.xhtml?faces-redirect=true





وأوضح عميد الكلية التقنية بتنومة "المهندس فهد بن ظافر الشهري"، أن أعمال القبول بالكلية، واستلام الملفات، واستكمال الإجراءات للمرشحين؛ ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين القبول بداية من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٦ حتى تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦. حسب صحيفة "سبق"





وقال: إن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، مبينًا أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص شبكات الحاسب الآلي" وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة".







