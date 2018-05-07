اتحاد الكتاب العرب ينعي الوزير اللبناني علي قانصو: دافع عن تحرير فلسطين من النهر إلى البحر

نعى الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي الكبير حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، معالي الوزير في الحكومة اللُّبنانيَّة الحاليَّة، وعضو اتحاد الكتاب اللبنانيين، الأستاذ علي قانصو؛ الذي وافته المنيَّة صباح اليوم الأربعاء 4 يوليو 2018، عن عمر يناهز السبعين عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.





وقد أرسل الصايغ برقية عزاء إلى د.وجيه فانوس رئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومن خلالهم إلى الأدباء والكتاب اللبنانيين والعرب، مؤكدًا على أن الحياة الثقافية، والسياسية والحزبية على السواء، تكبدت خسارة فادحة برحيل الفقيد الكبير، حيث كان في مقدمة المؤمنين بالعروبة، والمقاومين ضد الاحتلال الصهيوني للأرض العربية في لبنان وسورية.





وقال الأمين العام للأدباء والكتاب العرب، إن الأستاذ علي قانصو المولود عام 1948 في بلدة الدوير قضاء النبطية، واحد من قادة التعليم في لبنان، حيث مارس مهنة التعليم الثانوي وشارك في تأليف العديد من الكتب المدرسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، كما مارس العمل السياسي منذ شبابه المبكر، فقد انتمى إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي في العام 1968 وتدرج في مناصبه حتّى انتخب رئيسا له ثلاث مرات، وعيِّنَ وزير دولة عام 2008، وأعيد تعيينه وزيرًا للدولة عام 2011.





أضاف الصايغ: معروف أن علي قانصو صاحب مواقف عروبية صلبة، ودافع طوال حياته عن المقاومة الفلسطينية والعربية في مواجهة العدو الصهيوني في سبيل تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، كما دافع عن حقوق الفقراء وذوي الدخل المحدود، حرصًا على استمرار مؤسسة ​الضمان الاجتماعي​ وتطويرها.





رحم الله الفقيد الكبير الوزير علي قانصو، وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وأصحابه ومحبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.



