حلطة سحرية لإطالة الرموش.. جربيها

تفضل السيدات التألق برموش طويلة وكثيفة للحصول على إطلالة عيون جذابة وساحرة، لذا سنقدم لكِ عزيزتي وصفة بسيطة تمنحك نتائج فعالة بشكل طبيعي، وهي:





خلطة قشور الليمون لإطالة الرموش:





يمكنك سيدتي استخدام قشور الليمون لتعزيز نمو رموش بشكل آمن، كونها تتضمن الفيتامين A، B وC، ناهيك عن بعض العناصر الغذائية الأخرى. أما زيت الخروع، فهو غني بأسيد الرسينولايك وبالأحماض الدهنية التي تنشط الدورة الدموية وتعزز نمو الشعر.









طريقة التحضير:





ضعي ملعقة كبيرة من قشور الليمون المجففة داخل برطمان نظيف، ثم اسكبي عليه كمية مناسبة من زيت الخروع حتى تغمر القشور بالكامل.





ضعي البرطمان في مكان جاف يرتاح لبضعة أسابيع وستلاحظين أنه أصبح بلون أصفر ونكهة مميزة وبذلك يكون جاهز للاستعمال.





طبقي بضع قطرات من زيت الليمون على فرشاة ماسكارا نظيفة وطبقيه بحذر على رموشك قبل الخلود إلى النوم.



