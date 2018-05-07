صحة الأقصر تنظم قافلة طبية في 6 تخصصات بمركز إسنا

تنظم مديرية الصحة بالأقصر، قافلة طبية تستمر لمدة يومين، بالوحدة الصحية بقرية طفنيس التابعة لمركز إسنا، بجنوب المحافظة.



وقال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة ستقام يومي السبت، والأحد، وستكون في تخصصات " العظام، الأسنان، الباطنة، الجراحة العامة، والنساء والتوليد، والجلدية"، مشيرًا إلى أنه من خلالها توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجانًا.



وأوضح أنه سيتم تجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات في حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.

