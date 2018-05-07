وكيل الطب البيطري في الغربية: تحصين 15 ألف حيوان من مرض الجلد العقدي

قال الدكتور حاتم انور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن عدد الحيوانات التي تم تحصينها منذ بداية حملة التحصين ضد مرض الجلد العقدي وحتى الآن حوالي 15ألف و462 من الأبقار، و765 من الأغنام، مضيفا أن الحملة مستمرة لحين تغطية التعداد الخاص بالابقار والأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وهو 124 ألف و417 للأبقار، و26 ألف و123 للاغنام، و576 للماعز.



وأوضح أن مرض الجلد العقدي، مرض فيروسي يصيب الأبقار نتيجة لدغ البعوض والحشرات الماصة للدم، والذي ينقل العدوى للأبقار السليمة، ويؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وإجهاض للأبقار الحوامل، وكذلك ظهور عقد جلدية على الجلد، والذي قد يؤدي إلى نفوق الحالة إذا لم يتم علاجها.



وأضاف أن عدد الحالات التي ثبت إصابتها بالمرض قد بلغ حوالي خمس حالات تقريبا، وذلك بمركز زفتى.



يذكر أن الحملة قد بدأت، الاثنين الماضي، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، ويتم تدشينها كل 9 شهور.