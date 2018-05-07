المتحدث باسم المعارضة السورية: وساطة الأردن نجحت في إعادة المفاوضات

قال المتحدث باسم المعارضة المسلحة السورية، إبراهيم الجباوي، إن الوساطة الأردنية نجحت في إعادة مفوضي المعارضة إلى طاولة الحوار مع ضباط روس، بشأن التوصل لاتفاق ينهي القتال ويسلم محافظة درعا لسيطرة الدولة.



وأَضاف الجباوي، أنه "من المتوقع أن يعقد الجانبان محادثات، مساء اليوم الخميس، في مدينة بصرى الشام الجنوبية التي عقد فيها بالفعل أربع جولات من المحادثات منذ يوم السبت الماضي، لكنها لم تنجح حتى الآن في التوصل لاتفاق".



