تشاد تشكر الأزهر على جهوده الطبية والإغاثية

استقبل الدكتر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير حسن آدم آجي سفير تشاد بالقاهرة.









نقل السفير تحيات وشكر الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، والسيد حرمه، على المجهودات الكبيرة التي يبذلها الأزهر الشريف تجاه تشاد من خلال القوافل الطبية والإغاثية المتتابعة التي يوجهها الأزهر إلى تشاد، مبينًا أن قوافل الأزهر تمكنت من علاج آلاف المرضى وإجراء مئات العمليات الحرجة في مناطق يصعب الوصول إليها.









من جانبه أكد الإمام الأكبر أن الأزهر يقوم بدوره تجاه الفقراء والمحتاجين في أفريقيا من منطلق إنساني بحت، ولذلك فهو يوجه خدماته لجميع الشعوب الأفريقية بغض النظر عن دين هؤلاء المحتاجين، موضحًا أن الأزهر سوف يضاعف جهود الطبية والإغاثية إلى تشاد في المرحلة القادمة.



