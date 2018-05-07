كهربا يسعى للرحيل عن الزمالك بهذه الطريقة

يسعى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب اتحاد جدة السعودي، للحصول على إفادة من الاتحاد المصري، تسمح له بالانضمام لأي فريق يرغب فيه دون الرجوع إلى نادي الزمالك.





حاول والد كهربا أثناء تواجده في مقر الجبلاية، اليوم الخميس، الحصول على تلك الإفادة، لكن تأجل الأمر للأسبوع المقبل.





لم يتواجد اسم محمود كهربا في قائمة الزمالك على الرغم من انتهاء إعارته إلى اتحاد جدة السعودي.





جدير بالذكر فأن رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء قد طلب من اتحاد الكرة شطب كهربا ومعه 4 لاعبين آخرين من قائمة الفريق لعدم انتظامهم في التدريبات.



