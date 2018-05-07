إحالة 46 من العاملين بالصحة للتحقيق فى المحلة الكبرى

قرر المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الخميس، باحاله عدد 46 من العاملين بالوحدة الصحية بالمعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى وهم عبارة عن 12 طبيب و10 من فريق التمريض و2 عامل و22 فنى وإداري.



جاء هذا القرار على خلفية تقرير لجنة المتابعة التابعة للمركز، والتى كشفت عن التشطيب عليهم فى الانصراف وعدم تواجدهم فى مواعيد العمل الرسمية.