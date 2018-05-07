ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إحالة 46 من العاملين بالصحة للتحقيق فى المحلة الكبرى

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:55 م
إحالة 46 من العاملين بالصحة للتحقيق فى المحلة الكبرى
رئيس مدينة المحلة - صورة أرشيفية
طباعة
أيمن يحيي
 
قرر المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الخميس، باحاله عدد 46 من العاملين بالوحدة الصحية بالمعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى وهم عبارة عن 12 طبيب و10 من فريق التمريض و2 عامل و22 فنى وإداري.

جاء هذا القرار على خلفية تقرير لجنة المتابعة التابعة للمركز، والتى كشفت عن التشطيب عليهم فى الانصراف وعدم تواجدهم فى مواعيد العمل الرسمية.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 6:30:06 PM