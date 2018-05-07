"المالية" تكشف أحقية العاملين بقطاع الأعمال فى العلاوة الجديدة

قال محمد معيط، وزير المالية، في بيان اليوم الخميس، إن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بصرف علاوة للعاملين بها، بحد أدنى 265 جنيهًا، من أول يوليو الجاري.





وأوضح أن "شركات قطاع الأعمال العام خارج موازنة الدولة، ولكنها ملتزمة بصرف الزيادة المحددة بقيمة 265 جنيهًا كحد أدنى للزيادات على الأجور".





وكانت وزارة قطاع الأعمال أرسلت خطابًا للشركات القابضة الثمانية التابعة لها، قالت فيه إنها تنتظر لائحة وزارة المالية من أجل اتخاذ اللزم بخصوص صرف الزيادة في رواتب العاملين في الشركات التابعة للقطاع.





وكانت الجريدة الرسمية نشرت، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصديق على قانون منح علاوات دورية وخاصة واستثنائية، للموظفين العاملين في الدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.





ولأن العاملين في قطاع الأعمال العام، يخضعون لقانون شركات قطاع الأعمال العام، فإن المادة الرابعة من قرار الرئيس السيسي، نصت على منح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة.