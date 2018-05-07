"مكرم" تشكر وزير الداخلية لإصدار قرار يسمح "للمقيم بالخارج" المشاركة بالانتخابات

توجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية علي استجابته للطلب الذي تقدمت به خلال لقاءها بسيادته بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتعلق بإصدار تيسيرات تسمح بمشاركة المواطنين المقيد في الرقم القومي "مقيم بالخارج" المشاركة في الانتخابات.





وأصدر اليوم وزير الداخلية قرارا بتمكين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومى الخاصة بهم داخل مصر على أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.





وذلك فى إطار حرص الدولة على تطوير وتيسير كافة الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ، وذلك لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم.





وحرص وزير الداخلية، على توجيه قطاع الأحوال المدنية بتمكين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومى الخاصة بهم داخل جمهورية مصر العربية، بأن يرسل تفويضاً موثقاً من بعثاتنا القنصلية بالخارج لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة يستطيع من خلاله إثبات محل إقامته على أحد أقاربه بإقراره بأنه مقيم طرفه ويتم إثبات محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومى للضامن‪ .‬





ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لإيفاد مأموريات من قطاع الأحوال المدنية للبعثات القنصلية بالخارج لتصوير المواطنين الراغبين فى استخراج بطاقة الرقم القومي.



