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عاجل.. برشلونة يحسم صفقة آرثر البرازيلي

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:49 م
عاجل.. برشلونة يحسم صفقة آرثر البرازيلي
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الفجر الرياضي
 

نجح نادي برشلونة الإسباني، في حسم صفقة التعاقد مع آرثر ميلو لاعب فريق جريميو بشكل رسمي، ليكون لاعباً في صفوف البلوجرانا بداية من الموسم الجديد.


ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن برشلونة نجح في حسم صفقة التعاقد مع آرثر، وسيقوم النادي بالإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القادمة.


وأضافت الصحيفة، أن آرثر لم يتدرب مع فريقه بالأمس، تمهيداً لسفره إلي برشلونة يوم غد الجمعة، لإجراء الفحص الطبي ثم التوقيع على عقود الانتقال الرسمية.


واشارت الصحيفة، إلي أن برشلونة ينوي تقديم آرثر أمام الجماهير ووسائل الإعلام والصحافة يوم الإثنين المقبل في ملعب الكامب نو.

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