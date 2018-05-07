وعد البحري تتراجع في قرار اعتزال الفن

أعلنت شركة "مزيكا للمرئيات والسمعيات"، عن موعد طرح الألبوم الجديد بشكل مختلف ومميز، للفنانة وعد البحري، بعد إعتزالها للفن الفترة السابقة.





ومن المقرر أن يضم الألبوم 10 أغاني مختلفة، وتتعاون في الألبوم الجديد مع مجموعة من الملحنين وهم أسامة عبد الهادي وأحمد عبد السلام وعمرو عبد الفتاح، ولم تفصح الشركة عن باقي طاقم العمل.





يُذكر أن هذا العمل الأول للفانة وعد البحري بعد قرار إعتزالها الفن الذي لم يستمر كثيرًا والذي أتخذته منذ بداية عام 2018