ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وعد البحري تتراجع في قرار اعتزال الفن

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:48 م
وعد البحري تتراجع في قرار اعتزال الفن
وعد البحري
طباعة
الفجر الفني
 
أعلنت شركة "مزيكا للمرئيات والسمعيات"، عن موعد طرح الألبوم الجديد بشكل مختلف ومميز، للفنانة وعد البحري، بعد إعتزالها للفن الفترة السابقة.

ومن المقرر أن يضم الألبوم 10 أغاني مختلفة، وتتعاون في الألبوم الجديد مع مجموعة من الملحنين وهم أسامة عبد الهادي وأحمد عبد السلام وعمرو عبد الفتاح، ولم تفصح الشركة عن باقي طاقم العمل.

يُذكر أن هذا العمل الأول للفانة وعد البحري بعد قرار إعتزالها الفن الذي لم يستمر كثيرًا والذي أتخذته منذ بداية عام 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 6:30:00 PM