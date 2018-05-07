برعاية الرئيس السيسي.. اختبار الموهوبين رياضيًا بالأقصر 10 يوليو المقبل

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عن مواعيد الاختبارات النهائية للمشروع القومي التقييمي لانتقاء الموهبين رياضيًا بالمحافظة.



يأتي ذلك بناء على جداول المواعيد المحددة للمشروع، والجاري تنفيذها بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وتقام الاختبارات النهائية لانتقاء الموهبين رياضيًا لعدد 689 شابًا وفتاة على مستوى محافظة الأقصر على ملاعب مركز شباب البعيرات التابع لإدارة شباب القرنة بالأقصر، وذلك في ألعاب ( المصارعة - تنس الطاولة - التايكوندو - العاب القوى - الجودو - كرة السلة - كرة اليد ).



وأوضح حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أنه قد تم اجراء الاختبارات المبدئية لانتقاء الموهوبين رياضيًا على مستوى محافظة الأقصر خلال شهري فبراير ومارس 2018، والتي أسفرت على انتقاء عدد 689 شابًا وفتاة والتي تتم لهم الاختبارات النهائية لانتقاء أفضل العناصر منهم لتمثل المحافظة على مستوى الجمهورية لانتقاء الأبطال الأولمبيين في هذه الألعاب.



وتأتي مواعيد الاختبارات كالتالي:

المصارعة 10 يوليو

تنس الطاولة 11 يوليو

التايكوندو 13 يوليو

ألعاب القوى 17 يوليو

الجودو 18 يوليو

كرة السلة 26 يوليو

كرة اليد 30 يوليو

