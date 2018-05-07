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بالأسماء.. مدير تعليم صبيا يعتمد تكليف وتجديد القيادات للعام المقبل

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:46 م
بالأسماء.. مدير تعليم صبيا يعتمد تكليف وتجديد القيادات للعام المقبل
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الفجر السعودي
 
اعتمد مدير التعليم في صبيا "ضيف الله بن علي الحازمي"، عددًا من التكليفات وقرارات التمديد لعدد من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي 1440/1439هـ.

وتضمنت القرارات تكليف عدد من القيادات بالإدارة بتولي مهام رئاسة أقسام الشؤون التعليمية للبنين والبنات، والأقسام المساندة، والشؤون المدرسية، ومدراء مكاتب التعليم ومساعديهم ومساعداتهم. حسب صحيفة "سبق"

وتضمنت القرارات استثمار الخبرات الإدارية والتربوية لعدد من القيادات، مع منح الفرصة لبعض الكفاءات الجديدة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.


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