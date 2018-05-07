بيئة الدقهلية: معاينة عدة مواقع لإنشاء محطات رصد ملوثات الهواء (صور)

شهدت مدينتى جمصة ودكرنس فى محافظة الدقهلية معاينة لجنة من الإدارة المركزية لأقليم شرق الدلتا للبيئة، اليوم الخميس، بالإشتراك مع الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء مواقع لإنشاء محطات رصد ملوثات الهواء المحيط بالمحافظة.ترأس اللجنة الدكتورة إيمان عاطف مدير إدارة الهواء المحيط، المهندس محمود ناجى من إدارة الهواء المحيط،و عبير أغا، أحمد نيازى كيميائيين بمعمل القياسات البيئية بالمنصورة.وقالت المهندسة آمال عطيه رئيس الإدارة المركزية لإقليم بيئة شرق الدلتا أن المعاينة شملت مدينتى جمصة ودكرنس لإختيار أفضل الأماكن التى يمكن إقامة محطات رصد لملوثات الهواء المحيط بالدقهلية.