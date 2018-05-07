برلمانية: العشوائيات فضيحة وعار لمصر

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، إن الشعب المصري يريد أن يعيش حياة كريمة، بها سكن كريم وعلاج وتعليم كريم، لافتًا إلى أن المجتمعات العمرانية الجديدة في الصعيد شئ جيدًا جدًا، لكنه غير كافي.



وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أنه لابد من العمل على تطبيق اللامركزية في عمل المحافظات، فأهالي الصعيد يريدوا ان يكون مستوى الخدمات بالصعيد يشبه مستوى الخدمات بالعاصمة.



وتابعت، أن تنمية الصعيد ليس ببناء المدن فقط، وإنما يستلزم إقامة بنية تحتية جيد، مشددة على أن ما يتم في مجال البنية التحتية ليس كافيًا، مشيرة إلى ضرورة تطبيق اللامركزية في إدارة المحافظات.



وشددت، على أن موضوع العشوائيات هو فضيحة وعار لمصر، لافتة إلى أن برنامج الحكومة الجديدة، يستهدف إيصال الخدمات لـ 60% من المواطنين خلال 2023، معقبة: "ياسلام، والباقي يعيشوا إزاي، أنتو بتطلبوا من الناس يعيشوا وينتجوا وأنت مش بتديلهم خدمات جيدة".

