البوصة تنهى جلسة أخر الأسبوع على تراجع بضغط من خسائر جماعية للقطاعات

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، باللون الأحمر متأثرا بالخسائر الجماعية للقطاعات ليعاود خسائره بعد تعافيه في جلسة الأربعاء مسجلا أقل مستوياته في آخر 11 جلسة.





وبالمثل، أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو تعاملات الخميس على تراجع ولكن للجلسة الثالثة على التوالي.





وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" بنسبة 0.7% لدى إغلاق التعاملات فاقدا 69.78 نقطة من رصيده ليتراجع لمستوى 8177.61 نقطة (وهو أقل مستوى يسجله المؤشر في آخر 11 جلسة بعد تعاملات 20 يونيو الماضي والذي سجل خلالها مستوى 8166.30 نقطة).





وبلغت السيولة في السوق الرئيسي 3.26 مليار ريال في جلسة اليوم مقابل 2.82 مليار ريال في الجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 132.74 مليون سهم، مقارنة بتداولات تمت على 107.9 مليون سهم بتعاملات الأربعاء.





وأنهت قطاعات السوق التعاملات على تراجع جماعي، وجاء في مقدمتها "الإعلام" بنحو 2.9%، و"الطاقة" بنسبة 2.8%، ثم "تجزئة الأغذية" بـ 1.7%.





وتراجعت القطاعات ذات الوزن النسبي الأعلى بالمؤشر، بقيادة "الاتصالات" بنسبة 1.3%، و"البنوك" بنحو 0.8%، وأخيرا "المواد الأساسية" بـ 0.6%.





وتصدر التراجعات سهم "الحكير" بنسبة 9.2%، فيما حل "الوطنية" بمقدمة الارتفاعات بـ 3.3%.





وسيطر "سابك" على سيولة السوق الرئيسي بقيمة 859.75 مليون ريال، واستحوذ "دار الأركان" على الكميات بـ 36.65 مليون سهم.





وعلى جانب السوق الموازي- نمو، سجل تراجعه الثالث على التوالي بإغلاق الخميس، ليشهد انخفاضا هامشيا بنسبة 0.17%، فاقدا 4.99 نقطة، ليهبط لمستوى 2960.44 نقطة.





وبلغت سيولة الموازي 6.7 مليون ريال، مقابل 1.48 مليون ريال في تعاملات الأربعاء، وذلك بالتداول على 552.92 ألف سهم، مقابل 96.73 ألف سهم تمت التداولات عليها بالجلسة الماضية.





وكان "باعظيم" متصدر تراجعات الموازي بنسبة 1%، و"ريدان" ارتفع وحيدا بـ 0.3%.





واستحوذ "أبو معطي" على تداولات الموازي بسيولة بلغت 5.27 مليون ريال، وبكميات 478.84 ألف سهم.





وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، تعاملات الأربعاء، باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه بعد جلستين من التراجع، وواصل مؤشر السوق الموازي "نمو" أداءه الإيجابي لليوم الثاني على التوالي.