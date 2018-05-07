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"الخارجية" ترحب بقرار إثبات محل إقامة المقيمين بالخارج ببطاقة أحد الأقارب

الخميس 05/يوليه/2018 - 04:24 م
الخارجية ترحب بقرار إثبات محل إقامة المقيمين بالخارج ببطاقة أحد الأقارب
أرشيفية
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رحبت وزارة الخارجية في بيان صادر، اليوم، بقرار تمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي الخاصة بهم داخل مصر على عنوان أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، مما يتيح لهم فرصة المشاركة في الانتخابات التي تجرى في الخارج مستقبلا.

  
وأضاف البيان، أن وزارة الخارجية كانت قد تابعت مع الهيئة الوطنية للانتخابات ومع وزارة الداخلية اتخاذ هذا القرار في إطار الاستجابة لطلب العديد من المصريين، الغير مسجل على بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم عنوان داخل مصر؛ لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الانتخابات التي تجرى في الخارج، وذلك باعتبار أن عنوان الإقامة داخل مصر هو الموطن الانتخابي الذي يتم على أساسه إدراج اسم المواطن على قاعدة بيانات الناخبين. 

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