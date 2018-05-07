أمير توفيق مديراً للتسويق بالأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي؛ برئاسة محمود الخطيب تعين أمير توفيق مديراً للتسويق للنادي علي أن يتسلم مهام عمله مباشرة ، كما وافق المجلس علي الهيكلة الكاملة لإدارة التسويق التي تقدم بها الدكتور سعد شلبي، بجانب تكليف «محمد فتحي» بالإشراف على الإدارة القانونية بالنادي.





ويعد أمير توفيق واحداً من أبناء الأهلي الذين تربوا بين جدرانه وكان حارساً للمرمي قبل أن يعتزل اللعب في وادي دجلة ثم يسافر للحصول علي دورات في التسويق الرياضي ثم عمل مديراً للتسويق بالاهلي في وقت المجلس السابق ثم أنتقل مديراً لتسويق شركة صلة الرياضية وعاد من جديد بقرار مجلس الإدارة الي النادي الاهلي.