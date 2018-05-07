تامر حسني ينشر كواليس فيديو كليب "وأنت معايا"

نشر الفنان تامر حسني، منذ قليل عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، كواليس الفيديو كليب لأغنية"وأنت معايا" والذي يجمعه بالشاب خالد.





وشهدت كواليس الفيديو كليب أجواء من المرح والحماس بين جميع أفراد العمل، وضم الفيديو الذي نشره حسني، إشادة المخرج سعيد الماروق، بالفنان تامر حسني، حيث أكد أن الفضل في تنفيذ هذا العمل يرجع إليه.





وشدد مهندس الصوت ياسر أنور، علي تفوق حسني، وإتقانه اللهجة الجزائرية .





ومن المعروف أن الشاب خالد، قام في سبتمبر الماضي، بتسجيل الجزء الخاص به من الديو الغنائي في ستديو ميشال فاضل، بلبنان، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع حسني، موضحًا أنه يتمتع بذكاء فني إضافة إلى شعبيته الاستثنائية كفنان مصري بالجزائر وجميع البلاد العربية وبلاد المهجر.





بينما قام تامر، بتسجيل الجزء الخاص به، في ستديو TH production.





الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتهدف إلى إصلاح ما أفسدته كرة القدم بين مصر والجزائر، والتعبير عن جميع الشعوب العربية.