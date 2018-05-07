ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. هبة عبدالغني تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

الخميس 05/يوليه/2018 - 04:18 م
شاهد.. هبة عبدالغني تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير
هبة عبدالغني
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

تألقت الفنانة هبة عبدالغني، بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير لها بملابس كاجوال بألوان رقيقة زاهية أضفت عليها البهجة والحيوية، وجاءت جلسة التصوير الأحدث لهبة فى مناطق مختلفة من حي مصر الجديدة بزوايا تصويرية غير تقليدية، وذلك بعدسة عمرو فارس وكوافير حسام رزق ومكياج شيريهان حلمي.

 

وخطفت "هبة" الأنظار إليها خلال السباق الرمضاني المنقضي ونالت العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مشيدين بأدائها وتألقها سواء خلال مشاركتها في مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة وتألف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز والذي أحدث ضجة حين عرضه، وكذلك مسلسل "الرحلة" بطولة باسل خياط وقصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج حسام على.

شاهد.. هبة عبدالغني تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير
شاهد.. هبة عبدالغني تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير
شاهد.. هبة عبدالغني تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 4:29:24 PM