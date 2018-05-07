شاهد.. هبة عبدالغني تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

تألقت الفنانة هبة عبدالغني، بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير لها بملابس كاجوال بألوان رقيقة زاهية أضفت عليها البهجة والحيوية، وجاءت جلسة التصوير الأحدث لهبة فى مناطق مختلفة من حي مصر الجديدة بزوايا تصويرية غير تقليدية، وذلك بعدسة عمرو فارس وكوافير حسام رزق ومكياج شيريهان حلمي.

وخطفت "هبة" الأنظار إليها خلال السباق الرمضاني المنقضي ونالت العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مشيدين بأدائها وتألقها سواء خلال مشاركتها في مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة وتألف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز والذي أحدث ضجة حين عرضه، وكذلك مسلسل "الرحلة" بطولة باسل خياط وقصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج حسام على.