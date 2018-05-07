للحامل.. تعرفي على فوائد السفرجل المذهلة

السفرجل نوع من أنواع الفواكه الشتوية التي تشبه التفاح إلى حد كبير أو الكمثرى في الطعم والشكل، ويرجع أصل فاكهة السفرجل إلى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وشرق آسيا، ويزرع السفرجل بشكل خاص في دولة اليمن وعند دول حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ويزرع أيضًا في كثير من البلدان مثل السعودية والعراق وسوريا وفي بلاد المغرب العربي، تحتوي فاكهة السفرجل على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة والكبريت والصودا وبعض المواد العفصية وبعض العناصر الغذائية الأخرى.



فوائد السفرجل للحامل وللجنين:

– السفرجل أحد أنواع الفاكهة المفيدة جدًا للمرأة الحامل حيث أن هذه الفاكهة تعمل على تثبيت الجنين وتحمي الأم من التعرض للإجهاض، وذلك إذا تم تناول معلقة من العسل مع ثمرة من السفرجل ويكون ذلك على معدة فارغة في الصباح، كما يمكن أن يتم تناول السفرجل مطبوخ، يؤثر السفرجل على جمال الجنين بحيث أنه يولد طفل جميل الوجه ويتمتع بوجه ناعم وبشرة جميلة سواء كان ذكر أو أنثى وحتى تتحقق هذه الميزة من السفرجل يجب أن يأكل منه الزوج قبل الجماع على الريق حتى يطيب طعم ماء الرجل فإن ذلك يجعل شكل الجنين جميل.



– يفيد عصير السفرجل على منع حدوث نزيف الحمل وذلك إذا تم شربه على معدة فارغة، ويفيد أيضًا في قطع أو وقف النزيف إذا كان موجود، يعمل السفرجل على قدرة وزيادة ذكاء الجنين وخاصة إذا تم تناوله بداية من الشهر الثالث من الحمل، يقلل السفرجل من دوار الحمل، كما أنه يقلل الكثير من أعراض الحمل الأخرى مثل الغثيان وغيرها من الأعراض وخاصة إذا تم تناوله في أشهر الحمل الأولى.



– السفرجل يحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن الكثيرة التي تحافظ على صحة الأم والجنين ولأن طعم السفرجل لوحده يبدوا حاد فإنه ينصح بتناوله مطبوخ أو على شكل مربى، ولكن يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل تناول السفرجل لأنه هو الأقدر على تحديد ما إذا كانت الأم في حاجة إلى تناول السفرجل أم لا.



طريقة أكل السفرجل للمرأة الحامل:

1- يتم تناول السفرجل بعد تقطيعه وذلك لمنع شعور الحامل بالغثيان وخاصة في الشهور الأولى من الحمل كما أنه يعمل على فتح شهية المرأة الحامل على تناول الطعام.



2- شرب عصير السفرجل كل يوم في الصباح قبل تناول وجبة الإفطار يمنع من نزيف الحمل كما أنه يعمل على طرد البلغم ويزيد من قوة الرئة والشرايين لدى المرأة الحامل.



3- يمكن أن يتم تناول السفرجل مطبوخ أو نيئا أو يتم تناول عصير السفرجل لأن ذلك يزيد من جمال الجنين ونعومة جلده لأنه يعمل على تحسين نوعية الأجنة وذلك إذا تم تناوله للرجل قبل فترة الجماع.



4- يمكن خلط السفرجل مع العسل وتناوله كل يوم على الريق أو تحضير مربى وهو بذلك يعمل على منع حدوث فرصة للحمل أو تعرض الحامل الى الإجهاض.



5- يسهل السفرجل من عملية الولادة وخاصة في أخر شهور الحمل إذا تم تناوله نيء أو مطبوخ أو عن طريق شربه عصير.



6- يخفف السفرجل من الأعراض الجانبية للحمل عند المرأة الحامل إذا تم تناوله بشكل مباشر أو مطبوخ.

