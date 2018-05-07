"دي حياتي" لـ هايدي موسى تحقق 180 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع (فيديو)

حققت أغنية "دي حياتي" لـ هايدي موسى 180 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع، وقد كانت شركة ميلودي قد أطلقت على صفحتها على الفيسبوك فيديو كليب لكلمات الأغنية والذي لاقى إعجاب الجمهور.

يذكر أن أغنية "دي حياتي" قد لاقت انتشاراّ كبيرا على محطات الراديو في مصر والدول العربية منها الإمارات، الأردن، لبنان، عمان، العراق، تونس، جزائر، مغرب، بحرين، كويت، سعودية

"دي حياتي" كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع شريف مجدي، هندسة صوتية ماهر صلاح، إدارة إنتاج نبيل إدوارد، إنتاج ميلودي

هايدي موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب أراب أيدول وستار أكاديمي، وقدمت مؤخرا ألبوم غنائي جديد بعنوان "حنية الدنيا"، وهو أول ألبوماتها الفنية، وتم طرحه عبر اليوتيوب، حيث يضم الألبوم 12 أغنية.