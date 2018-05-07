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عاجل.. إعلام المصريين تستحوذ على شبكة تلفزيون الحياة

الخميس 05/يوليه/2018 - 04:04 م
عاجل.. إعلام المصريين تستحوذ على شبكة تلفزيون الحياة
تامر مرسي
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الفجر الفني
 
أعلنت شركة إعلام المصريين عن استحواذها على شبكة تلفزيون الحياة، وصرح تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة "أن إعلام المصريين ستضخ محتوى جديدا، مع طاقة إنتاجية كبيرة، حتى تعود قنوات الحياة لسابق عهدها فى مقدمة القنوات المصرية".

والمعروف أن شركة اعلام المصريين هى مالكة شبكة قنوات أون ON و موقع وجريدة اليوم السابع، وترددات راديو النيل، خلاف ما تقدمه شركات إعلام المصريين الأخرى فى مجالات الإنتاج والإعلان والعلاقات العامة والتسويق الرياضى وخدمات الإعلام الرقمى.

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